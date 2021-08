Châlons-en-Champagne Cimetière de l'Ouest Châlons-en-Champagne, Marne « Levez les yeux » – visite d’un cimetière datant de 1783 Cimetière de l’Ouest Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

« Levez les yeux » – visite d’un cimetière datant de 1783 Cimetière de l’Ouest, 17 septembre 2021 09:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Cimetière de l’Ouest. Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr, 03 26 69 98 21

Vendredi 17 septembre, 09h00, 10h00, 14h00, 15h00 « Levez les yeux » – visite d’un cimetière datant de 1783 * *

Gratuit. Sur inscription.

Cimetière de l’Ouest 1 boulevard Léon Blum, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

Ouvert à partir de 1783, le cimetière de l’Ouest est un musée à ciel ouvert sur l’histoire de la ville : guerres et invasions, tradition militaire, prix Nobel de la Paix, commerce en Champagne, ville industrielle et d’art.

Crédits : ©Gérald Garitan, sous licence Creative Commons

Cimetière de l'Ouest Adresse 1 boulevard Léon Blum, 51000 Châlons-en-Champagne