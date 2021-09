Les Sables-d'Olonne Cimetiere arago Les Sables-d'Olonne, Vendée Visite guidée du cimetière Arago Cimetiere arago Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Visite guidée du cimetière Arago Cimetiere arago, 19 septembre 2021 09:30, Les Sables-d'Olonne. Journée du patrimoine 2021 Cimetiere arago. Gratuit|Sur inscription 02 51 23 16 00, http://www.lessablesdolonne.fr

Dimanche 19 septembre, 09h30 Visite guidée du cimetière Arago * Visite réalisée par Priscilla Giboteau, guide conférencière SPL Destination les Sables-d’Olonne. Installé à la fin du XVIIIe route de Talmont, le vieux cimetière révèle deux siècles d’histoire sablaise et rapelle le souvenir d’illustres familles sablaises. Les nombreuses réalisations architecturales remarquables et ses chapelles témoignent des richesses du patrimoine funéraire sablais. Il fait actuellement l’objet d’un inventaire des tombes remarquables mené par la Ville des Sables-d’Olonne. Entrée sur inscription. Rendez-vous au cimetiere arago *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 11h00

Entrée sur inscription (ouverture le lundi 13 septembre à 9h)

Cimetiere arago Rue de l’Armistice, 85100 Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne 85100 Vendée

