Viviers Le carreau-mosaïque, une création vivaroise

Viviers

Le carreau-mosaïque, une création vivaroise Cicp Patrimoine Vivarois, 18 septembre 2021 14:00, Viviers

18 et 19 septembre Le carreau-mosaïque, une création vivaroise * Le carreau-mosaïque est un mode de décor des sols et parfois des murs, diffusé dans le monde entier. Son origine est vivaroise. Ce sont en effet deux habitants de Viviers qui ont déposé, dans les années 1850 et 1860, des brevets pour fabriquer des carreaux polychromes en ciment comprimé, sans cuisson : Etienne Larmande et Louis-François Damon.

Le développement du procédé à Viviers et alentours n’est pas étranger à la proximité de l’usine Lafarge voisine et à son ciment de grappier puis à son fameux « super-blanc ». Le matériel de fabrication des carreaux a été conçu et fabriqué, jusque dans les années 1970, par l’entreprise Lachave puis Greffe, de Viviers. Ce matériel a été exporté vers toutes les manufactures de carreaux.

Le CICP-Patrimoine Vivarois propose au public une exposition réactualisée sur cette technique d’origine vivaroise. Une exposition à ne pas manquer, pour connaître la technique de fabrication, les motifs ornementaux choisis, la diffusion du procédé, notamment en Catalogne, en Provence, au Maroc… Le renouveau actuel de ce mode ornemental. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Entrée libre.

Cicp Patrimoine Vivarois 5 place honoré flaugergues, Viviers Viviers 07220 Ardèche

0475526245 http://www.cicp-viviers.com

