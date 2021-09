Visite de la Chocolaterie artisanale Morin Chocolaterie A. Morin, 18 septembre 2021 16:00, Donzère.

Visite de la Chocolaterie artisanale Morin

Venez découvrir l’histoire de la Chocolaterie Morin de Donzère et son savoir-faire.

L’histoire commence avec Gustave Morin, qui travaillait en 1884 à la chocolaterie d’Aiguebelle en tant que confiseur chocolatier. Il a transmis sa passion à son fils, André, qui après avoir travaillé dans différentes chocolateries pour perfectionner ses connaissances, a succédé à son père à la chocolaterie d’Aiguebelle. Il a décidé, en 1958, d’ouvrir sa propre chocolaterie artisanale au sein de la ferme familiale, les procédés employés par la chocolaterie d’Aiguebelle ne lui plaisant plus. Leur objectif et leur vision du produit n’ont pas changé au fil des années, ainsi que leur souhait de produire du chocolat de qualité. C’est pour cette raison, que Jean-François, le fils d’André, a décidé de cultiver ses amandiers, noisetiers et griottiers pour réaliser son praliné maison, ses pâtes d’amandes et le nougat. Puisque le chocolat est une histoire de famille, Franck Morin est aujourd’hui le dernier chocolatier de la lignée. Après avoir mené des études en industrie alimentaire et en commerce, fait quelques voyages au sein des plantations pour se familiariser avec le métier, il a découvert surtout l’importance des terroirs et des pratiques de cultures du cacao.

L’histoire du chocolat n’est pas prête de s’arrêter à Donzère…

