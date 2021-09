Saint-Maurice-des-Noues Chevalement d'Epagne Saint-Maurice-des-Noues, Vendée Balade guidée à vélo à assistance électrique autour du chevalement d’Epagne Chevalement d’Epagne Saint-Maurice-des-Noues Catégories d’évènement: Saint-Maurice-des-Noues

Vendée

Balade guidée à vélo à assistance électrique autour du chevalement d’Epagne Chevalement d’Epagne, 18 septembre 2021 09:30, Saint-Maurice-des-Noues. Journée du patrimoine 2021 Chevalement d’Epagne. Tarif préférentiel|Sur inscription 0640653092, contact@culturecampagne.com

18 et 19 septembre Balade guidée à vélo à assistance électrique autour du chevalement d’Epagne * Tout au long d’un circuit d’environ 8 km, je vous emmène pour une balade sur les routes vallonnées de la campagne de Saint-Maurice-des-Noues et de Puy-de-Serre autour du chevalement d’Epagne. Durant cette heure, je vous propose de découvrir ce concept de balade guidée à vélo à assistance électrique.

Le balade est accessible à toute personne de plus d’1,55 m qui maîtrise la pratique du vélo.

Pour que la balade soit confortable, j’accompagnerai de 2 à 10 personnes. Venez chaussé confortablement et avec une bouteille d’eau. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 10h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

*

Le tarif de 15 euros comprend le vélo à assistance électrique et ses équipements et une guide conférencière qui aura le plaisir de vous accompagner.

Chevalement d’Epagne Epagne 85120 Saint Maurice des noues Saint-Maurice-des-Noues 85120 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28431714.jpg 0640653092 https://www.instagram.com/culturecampagne/,https://www.facebook.com/culturecampagne/

Je vous propose de découvrir le dernier chevalement de Vendée et la campagne environnante au rythme d’une balade guidée à vélo à assistance électrique.

Crédits : Culture & Campagne Tarif préférentiel|Sur inscription Culture & Campagne

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maurice-des-Noues, Vendée Autres Lieu Chevalement d'Epagne Adresse Epagne 85120 Saint Maurice des noues Ville Saint-Maurice-des-Noues Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Chevalement d'Epagne Saint-Maurice-des-Noues