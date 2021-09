Panorama sur Chênehutte Chênehutte Notre Dame de la Prée, 18 septembre 2021 10:00, Gennes-Val-de-Loire.

Journée du patrimoine 2021 Chênehutte Notre Dame de la Prée. Gratuit

18 et 19 septembre

Panorama sur Chênehutte

*

Le long du fleuve

Le village de Chênehutte est pour l’essentiel constitué par l’ancienne paroisse des Tuffeaux, qui s’étire entre le fleuve et le coteau depuis le premier hameau de la Mimerolle jusqu’à celui de Préban. Les petites maisons blanches à toits d’ardoise sont souvent d’anciennes habitations de perreyeurs qui extrayaient la pierre de tuffeau ou de mariniers liés à une intense activité de transport sur la Loire, jusqu’à ce que le chemin de fer vienne la concurrencer définitivement.

La belle et simple église du XIIe Siècle, Notre-Dame de la Prée ainsi que la mairie, ancien presbytère du XIXe siècle, dominées par le prieuré, en constituent les repères centraux.

Sur le plateau

L’autre partie qui constituait, sous l’Ancien Régime, la paroisse St Pierre se caractérise par un habitat dispersé sur le plateau. Ce fut pourtant sans doute le site des premières occupations dès le néolithique : les traces historiques sur le coteau remontent à plus de 2000 ans. Un oppidum fortifié puis la création d’une agglomération gallo-romaine sur ce point de contrôle des voies de circulation comprenant le passage sur la Loire par un pont confirment cette occupation. Au moyen âge, des moines de Saint-Florent-Le-Vieil s’installent. Il s’agit à proprement parler de Chênehutte.

En 1790, dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale voulue par la Constituante, les deux paroisses sont réunies pour former une seule commune : Chênehutte-Lès-Tuffeaux.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*



Chênehutte Notre Dame de la Prée rue des bateliers chênehutte 49350 Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31533898.jpg

Église en tuffeau construite au XIème et XIIème siècle. De cette époque datent l’abside, le clocher et la porte latérale. La tour carrée du clocher et ses baies géminées (jumelles) sont typiques de l’art roman. La porte latérale conserve sa triple archivolte décorée de feuilles d’eau et de dents de scie.

En 1837, suite au regroupement des populations après la révolution, l’architecte saumurois Joly-Leterme réalise l’agrandissement de l’église en respectant la structure de l’ancien édifice. La porte Ouest est démontée pierre par pierre, puis insérée dans les nouvelles maçonneries. Son nom provient du fait qu’à l’origine la Loire coulant plus au nord, une prairie s’étendait devant elle.

La nef parait surbaissée car le sol a été aligné sur le niveau de la route .L’église comporte un mobilier typique du 19ème siècle. On peut admirer dans le chœur les deux cierges votifs des mariniers et des perreyeurs.

Crédits : CTC Gratuit ctc tourisme culture