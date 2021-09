Chemin des Anglais La Réunion La forêt sèche de la Grande Chaloupe : Nout patrimoine ! Chemin des Anglais Catégorie d’évènement: La Réunion

La forêt sèche de la Grande Chaloupe : Nout patrimoine ! Chemin des Anglais, 18 septembre 2021 08:00, . Journée du patrimoine 2021 Chemin des Anglais. Gratuit|Sur inscription 02 62 90 99 22, pedagogie-nord@reunion-parcnational.fr

18 et 19 septembre La forêt sèche de la Grande Chaloupe : Nout patrimoine ! * L’histoire du site, celle du chemin des anglais et différents points d’intérêts (point de vue paysagers, toponymes, etc.) vous seront présentés par les agents du Secteur nord du Parc national, en partenariat avec le Département de La Réunion (site du Lazaret). L’animation est scindée en 3 ateliers : 1) présentation des enjeux de conservation de la Forêt-sèche

2) lecture de paysage sur le belvédère, suivie d’un conte “Trésor de la Buse”

3) présentation des espèces indigènes et endémiques caractéristiques de la forêt sèche avec une initiation à la reconnaissance de ces espèces Spécificité : Une marche d’une demi-heure, sur terrain pentu et accidenté, est nécessaire pour atteindre le lieu de visite. Lieu de rendez-vous : Grande Chaloupe – chemin des Anglais / parking proche arboretum ONF à 50m du départ du chemin des anglais vers La Possession Horaire : 1er groupe à partir 8h pour démarrer à 8h30. 2ème groupe à partir de 10h pour démarrer à 10h30. *

samedi 18 septembre – 08h00 à 09h30

samedi 18 septembre – 09h45 à 11h30

dimanche 19 septembre – 08h00 à 09h30

dimanche 19 septembre – 09h45 à 11h30

*

Animation gratuite, sur inscription (30 places maximum : plusieurs groupes de 5 personnes). Matériel à prévoir : masque, 2L d’eau, chaussures de marche/randonnée, casquette/chapeau, crème solaire.

Chemin des Anglais La Possession 97419 97419 La Réunion

http://www.lapossession.re https://www.facebook.com/lapossession97419/

Appelé Chemin Crémont, sentier qui relie La Possession à Saint Denis en passant par le village de la Grande Chaloupe

Crédits : La Grande Chaloupe © Life + Corexerun Gratuit|Sur inscription

Détails Catégorie d’évènement: La Réunion Autres Lieu Chemin des Anglais Adresse La Possession 97419 Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Chemin des Anglais