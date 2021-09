Cheffes Cheffes Cheffes, Maine-et-Loire Visite du barrage de Cheffes Cheffes Cheffes Catégories d’évènement: Cheffes

Maine-et-Loire

Visite du barrage de Cheffes Cheffes, 19 septembre 2021 10:30, Cheffes. Journée du patrimoine 2021 Cheffes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h30 Visite du barrage de Cheffes * Baptisée “boire de la Vidange” et aménagée en 2019, elle permet aux espèces d’éviter l’obstacle que représente le Moulin Gabet et de poursuivre leur circulation dans la Sarthe. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 16h30

*

Inscription sur maine-et-loire.fr

Cheffes 49125 Cheffes Cheffes 49125 Maine-et-Loire Crédits : DR Gratuit

Détails Heure : 10:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Cheffes, Maine-et-Loire Autres Lieu Cheffes Adresse 49125 Cheffes Ville Cheffes lieuville Cheffes Cheffes