Découvrez la plus grande chaufferie d'Alsace Chaufferie de Hautepierre Strasbourg

Découvrez la plus grande chaufferie d’Alsace Chaufferie de Hautepierre, 17 septembre 2021 16:00, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Chaufferie de Hautepierre. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 16h00 Découvrez la plus grande chaufferie d’Alsace * Chaleur Hautepierre ouvre les portes de la chaufferie centrale du réseau de chauffage urbain de Hautepierre, venez découvrir son fonctionnement ! Profitez également d’une exposition de la LPO sur les faucons pèlerins (observation du nichoir à faucons avec longues vues). *

vendredi 17 septembre – 16h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Chaufferie de Hautepierre 60 Rue Jean Giraudoux, 67200 Strasbourg Strasbourg 67200 Poteries Bas-Rhin

Chaleur Hautepierre s’est vue confier en 2016 par l’Eurométropole de Strasbourg la Délégation de Service Public (DSP) du réseau de chaleur des quartiers de Hautepierre, Hohberg et Poteries pour 5 ans. Ce réseau dessert des bailleurs sociaux, des résidences privées, le centre hospitalier, la piscine, les équipements scolaires, soit l’équivalent de 17500 logements. Présentation de Chaleur Hautepierre :

Chaleur Hautepierre est une société dédiée à l’exploitation du réseau de chaleur d’Hautepierre à partir de la chaufferie.

Afin de répondre aux challenges importants demandés par l’Eurométropole de Strasbourg, deux professionnels ont décidé de mettre en oeuvre leurs compétences complémentaires au service des habitants de Hautepierre :

• ÉS Services Énergétiques

• R-CUA (Réseaux de Chaleur Urbains d’Alsace)

Le métier de Chaleur Hautepierre est de fournir à ses abonnés la chaleur nécessaire à la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, grâce à un service de qualité.

Crédits : ©archives DNA – J-C. DORN Gratuit ©R-GDS

Heure : 16:00 - 18:00