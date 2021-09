Châtillon-en-Bazois Châtillon en Bazois Châtillon-en-Bazois, Nièvre Visite du château de Châtillon en Bazois Châtillon en Bazois Châtillon-en-Bazois Catégories d’évènement: Châtillon-en-Bazois

Visite du château de Châtillon en Bazois Châtillon en Bazois, 18 septembre 2021 08:30, Châtillon-en-Bazois

Tarif habituel|Sur inscription 06 09 91 00 59

18 et 19 septembre Visite du château de Châtillon en Bazois * Visite extérieure et intérieure. *

samedi 18 septembre – 08h30 à 10h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 14h00

10€ | Gratuit – 12 ans

Châtillon en Bazois 15 rue San Goar Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17972087.jpg 0609910059 http://www.chateaubazois.com

Entouré par le canal du Nivernais et la rivière se dresse un château du 13et 15e siècle un lieu qui serait un musée s’il n’était pas aussi vivant vous visitez les pièces habitées par les propriétaires

