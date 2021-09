Allinges Châteaux des Allinges Allinges, Haute-Savoie Visite guidée des Châteaux des Allinges Châteaux des Allinges Allinges Catégories d’évènement: Allinges

Haute-Savoie

18 et 19 septembre 2021

18 et 19 septembre Visite guidée des Châteaux des Allinges * Départ au pied des Châteaux. Le site des châteaux des Allinges est un site incontournable du Géoparc mondial UNESCO du Chablais. Vous y découvrirez l’histoire médiévale de ces deux forteresses voisines et rivales. Leurs murs portent les stigmates de leur guerre. À vos pieds, le panorama racontera une histoire beaucoup plus ancienne, qui va de la mer molassique aux grands glaciers alpins. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

Châteaux des Allinges 74200 Mâcheron Allinges Allinges 74200 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97027347.jpg http://www.geopark-chablais.com

Ancienne résidence de St François de Sales, les châteaux des Allinges sont l’un des sites emblématiques de la province du Chablais. Le site offre un panorama exceptionnel sur le Léman, le Jura et les Préalpes. Les ruines de Château-Neuf et Château-Vieux se tiennent face à face au sommet de la colline des Allinges. La chapelle romane de Château Neuf XIème siècle qui abrite une remarquable fresque dans l’abside en cul-de-four est quant à elle classée au titre des Monuments Historiques.

Ce lieu des châteaux des Allinges servit de résidence à saint François de Sales (1567-1622) durant sa mission d’évangélisation de cette province, entre 1594 et 1598, après qu’elle fût reprise aux protestants genevois et bernois par le duc de Savoie. Il reste un lieu de pélerinage. Le belvédère des Châteaux s’élève à 717 mètres. Il offre l’un des plus beaux panorama du Chablais : vous pourrez y admirer le lac, le Jura suisse et français, mais aussi la Dent d’Oche, point culminant du Chablais (2222 mètres).

