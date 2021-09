Spectacle musical et littéraire au château Châteaux de Saint-Hilaire et des Plas, 18 septembre 2021 16:00, Curemonte.

Journée du patrimoine 2021 Châteaux de Saint-Hilaire et des Plas. Gratuit|Sur inscription festival.millesources@gmail.com, 05 55 27 85 44

Samedi 18 septembre, 16h00

Spectacle musical et littéraire au château

Venez assister à un portrait littéraire et musical en hommage à Colette de Jouvenel autour de François Soustre, unique biographe de la « Bel Gazou ».

Colette de Jouvenel en Corrèze

Portrait littéraire et musical

Organisé à l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition, en partenariat avec la commune de Curemonte et l’association des Amis de Curemonte, et grâce au soutien du Conseil Départemental de la Corrèze, l’association AMELI / Millesources vous propose ce portrait inédit fait de mots et de notes afin de poursuivre cette année hommage à Colette de Jouvenel, journaliste, résistante et féministe d’avant-garde.

Lancé fin mai 2021 à Saint-Hilaire-Luc en Haute-Corrèze sous l’impulsion de Barbara Vimon et de Nathalie Yéramian, c’est cette fois ci à Curemonte, dans le lieu même où le « bel Gazou », fille de deux célébrités, vécut dans les années de guerre, l’éclairante révélation de sa personnalité. Marie José et Henri Cantegreil, propriétaires des châteaux de Curemonte, accueillent ce spectacle dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 18 septembre à 16h.

Venez découvrir ce portrait littéraire et musical qui tissera le fil de la vie et de la destinée de Colette de Jouvenel dans une distribution exceptionnelle réunie autour de François Soustre, auteur de l’unique biographie consacrée à « Bel Gazou », fille unique et méconnue de l’écrivain Colette et de Henri de Jouvenel, journaliste, diplomate et homme politique français, sénateur de Corrèze. Le récit sera rythmé par le biographe François Soustre, et de nombreux textes lus par le jeune et talentueux Sylvain Dufour – auteur, comédien, metteur en scène, chorégraphe et scénographe. Ce portrait littéraire sera sublimé et enrichi d’une belle participation musicale : ce sera l’ensemble de cuivres « Les cinq sens », en résidence sur l’année 2021 au festival Millesources & Dordogne, qui viendra accompagner ces textes et prolonger de quelques lignes musicales l’émotion tracée par les mots.

Ainsi chacun pourra laisser voguer son imagination à l’écoute de quelques extraits judicieusement choisis des compositeurs Satie, Fauré, Debussy, Poulenc, ou encore Paul Dukas. Musique française du XXe siècle à l’honneur donc, laissant tour à tour place à une magie sonore quasi impressionniste, au génie de simplicité d’Éric Satie ou de Francis Poulenc. Quelques notes de compositeurs de musique de film tels Sonny Kompanek ou Georges Delerue, donneront au récit de certaines pages de vie de Colette de Jouvenel une tonalité plus proche, parfois empreint de la violence des années les plus sombres, parfois endiablée comme un tango rythmé évoquant des années plus légères.

Une exposition de photos se tiendra sur la vie de Colette de Jouvenel figure corrézienne et curemontoise sous la halle Jean-Lalé, appuiera l’événement de la mise en lumière de cette jeune femme étonnante, corrézienne méconnue, filles de deux fortes personnalités, qui a voué sa vie au soutien des plus démunis pendant la guerre et aux droits des femmes.

Nous vous espérons nombreux pour venir découvrir ce portrait littéraire et musical, rendre hommage et remettre dans la lumière Colette de Jouvenel, cette belle personne qui pourrait bien, au même titre que Jacques Chirac ou Henri Queuille, (re)devenir figure et symbole de la Corrèze.

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Participation libre.



Châteaux de Saint-Hilaire et des Plas Place de la Barbacane, 34480 Curemonte Curemonte 19500 Corrèze

Castrum de deux maisons fortes, dites château de Plas et château de Saint-Hilaire, hérités d’une co-seigneurie sur plusieurs siècles, au cœur de l’un des « Plus Beaux Village de France ». Les travaux de restauration ont duré pendant dix années.

