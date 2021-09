Bruniquel Châteaux Bruniquel, Tarn-et-Garonne Visite des châteaux de Bruniquel Châteaux Bruniquel Catégories d’évènement: Bruniquel

Tarn-et-Garonne

Visite des châteaux de Bruniquel Châteaux, 17 septembre 2021 10:00, Bruniquel. Journée du patrimoine 2021 Châteaux. Gratuit|Tarif habituel

17 – 19 septembre Visite des châteaux de Bruniquel * Magnifiquement situés sur un éperon rocheux, les châteaux de Bruniquel surveillent la vallée de l’Aveyron et de la Vère. Bruniquel, classé « Plus Beau Village de France » fait partie des Grands Sites Occitanie « Cordes sur ciel et cités médiévales » Une des particularités de Bruniquel est d’avoir deux châteaux bien distincts ayant appartenus à des familles rivales. Cette proximité sera l’objet de jalousie mais aussi source d’émulation. Déjà riche d’un passé préhistorique magdalénien, une grotte découverte en 1990 a récemment livré des traces d’occupation par les néandertaliens, datées de 176 500 ans. Un film et une exposition racontent cette aventure. Robert Enrico a choisi Bruniquel pour le tournage de son film « le Vieux Fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Une salle est consacrée à ce film inoubliable. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

vendredi 17/09 et samedi 18/09 : de 2,50 € à 4,50 €, selon âge (adulte, enfant) et type de visite (libre, audio-guidée ou guidée). Dimanche 19/09 entrée gratuite uniquement en visite libre

Châteaux Rue du château, 82800 Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70988231.jpg 05 63 67 27 67 http://www.bruniquel.fr

Les châteaux de Bruniquel, situés dans l’un des plus beaux villages de France, sont un livre ouvert sur l’histoire. En effet, chaque siècle a laissé sa trace : la superposition des interventions constitue le charme essentiel de cette construction, magnifiquement située pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la Vère. Ces châteaux servirent de cadre pour le tournage du film inoubliable de Robert Enrico “Le vieux fusil” avec Philippe Noiret et Romy Schneider, une salle est consacrée à l’exposition de photos prises pendant le tournage.

Crédits : © Mairie de Bruniquel Gratuit|Tarif habituel © Mairie de Bruniquel

Détails Catégories d’évènement: Bruniquel, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Châteaux Adresse Rue du château, 82800 Bruniquel Ville Bruniquel Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Châteaux Bruniquel