18 et 19 septembre Visites atelier * Le temps d’un atelier, le Château Vodou vous invite, seuls ou accompagnés, à découvrir les Kudio bocio et les Wutuji bocio de la collection. En s’inspirant de ces statuettes et des matériaux hétéroclites qui les composent, essayez-vous au modelage en façonnant dans la terre votre propre objet.

Une occasion de découvrir les gestes des féticheurs, qui ligotent, nouent et lient parole et objets pour protéger ou éloigner le malheur ! Sur réservation !

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

14€ ; gratuit -16 ans. Sur réservation. La réservation se fait uniquement par prépaiement sur le site. Attention à sélectionner le bon lien, soit pour le 18, soit pour le 19.

Château Vodou 4 rue de Koenigshoffen, 67000, Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin

Ancien château d’eau, de plan octogonal et de style néo-roman, construit sous la période allemande entre 1878 et 1883 par l’architecte Johann Eduard Jacobsthal (1839-1902), célèbre pour les architectures de gares de Berlin. Ce château d’eau fut construit à l’emplacement des vestiges d’un cimetière romain. Il est édifié au même moment que la gare centrale de Strasbourg, le réservoir étant destiné à alimenter les locomotives à vapeur. Des cabines collectives de bain seront aménagées au 1er étage du bâtiment en 1891, destinées aux ouvriers. Restauré dans le respect de son environnement industriel, il accueille un musée conservant la collection privée Arbogast : objets vodou ouest-africains.

