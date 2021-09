Freistroff Château Saint-Sixte Freistroff, Moselle Animation : «Le Domaine Irresixtible» Château Saint-Sixte Freistroff Catégories d’évènement: Freistroff

Moselle

Animation : «Le Domaine Irresixtible» Château Saint-Sixte, 18 septembre 2021 10:00, Freistroff. Journée du patrimoine 2021 Château Saint-Sixte. Tarif habituel Handicap psychique

18 et 19 septembre Animation : «Le Domaine Irresixtible» * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

10€.

Château Saint-Sixte Rue du Château, 57320 Freistroff Freistroff 57320 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61930074.jpg 03 87 57 96 66 http://chateausaintsixte.fr https://fr-fr.facebook.com/ChateauStSixte

Le premier château fort fut construit au XIIe siècle, sous le seigneur Wirich de Valcourt. Modifié plusieurs fois, il forme, aujourd’hui, un vaste ensemble médiéval, marqué par différentes époques. Il reste, du premier château, les courtines, sur lesquelles s’appuient en partie les corps sud et nord, ainsi que deux arcs et une rainure de la herse de l’ancien pont-levis. Ce premier château fut partiellement détruit avant 1536 et remplacé par une nouvelle construction proche de l’actuel château.

Crédits : ©Freddo Licence Creative Commons Tarif habituel ©Philippe Gehl

Détails Catégories d’évènement: Freistroff, Moselle Autres Lieu Château Saint-Sixte Adresse Rue du Château, 57320 Freistroff Ville Freistroff Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Château Saint-Sixte Freistroff