Visite libre de ce joyau d’Aquitaine ! Château Royal de Cazeneuve, 17 septembre 2021 14:00, Préchac. Journée du patrimoine 2021 Château Royal de Cazeneuve. Tarif préférentiel|Tarif habituel

17 – 19 septembre Visite libre de ce joyau d’Aquitaine ! * Laissez-vous guider dans un monument de rêve : ce château enchanteur, toujours vivant, se dresse au milieu d’un parc, sur les bords des gorges du Ciron qu’il domine. Profitez d’un programme varié sur les trois jours : Vendredi

Visite guidée du château et visite libre des expositions et du parc. Samedi

Visite libre du château, des expositions et du parc. Dimanche

Visite libre du château, des expositions et du parc, marché des producteurs locaux, démonstration de Vénerie. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

11,50€ adulte ; gratuit -18ans. Entrée libre.

Château Royal de Cazeneuve Château de Cazeneuve, 33730 Préchac Préchac 33730 Gironde

Ancienne propriété des rois de Navarre, du Roi de France Henri IV et de la Reine Margot, le château est entièrement meublé d’époque. Le château et le parc ont été classés au titre des Monuments historiques et ont reçu 2 étoiles au Guide Vert Michelin. La demeure a aussi gagné le 1er Prix National 2015 des Vieilles Maisons Françaises pour la qualité de la restauration du château.

