Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Visite libre avec des carnets adaptés Château royal, 17 septembre 2021 10:00, Collioure

Vendredi 17 septembre, 10h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Visite libre avec des carnets adaptés * 1) carnet “Les faciles à lire” comportant des images commentées à destination de tous les visiteur·ses·s en apprentissage du français : 2) carnet “Le patrimoine en images” comportant des images commentées pour mieux appréhender le monument dans le temps et dans l’espace : *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

Château royal Quai de l’Amirauté, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales

Mentionné dès 672, le château royal de Collioure retrace dans ses murs sept siècles de travaux. Aux XIIIe et XIVe siècles, il abrite une résidence des rois de Majorque, royaume éphémère de la Méditerranée au Moyen Âge. Les souverains d’Espagne et à partir du XVIe siècle les rois de France transformeront le palais d’été en citadelle.

