Animation jeune public : jeu d’enquête “complot diabolique” Château Robert Le Diable, 17 septembre 2021 19:30, Moulineaux.

Journée du patrimoine 2021 Château Robert Le Diable. Gratuit 02 32 76 44 96

17 et 18 septembre

Animation jeune public : jeu d’enquête “complot diabolique”

*

Jean Sans Terre, cinquième et dernier fils du roi Henri II d’Angleterre et d’Aliénor d’Aquitaine, n’était pas destiné à monter sur le trône ou à recevoir un quelconque territoire en héritage. Cependant, après la mort de Richard Ier, soutenu par la noblesse anglaise et normande, Jean fut couronné à Westminster avec l’appui de sa mère Aliénor. En 1202, Jean ne respectant pas ses responsabilités de vassal, Philippe II, roi de France, confisque l’ensemble de ses possessions et les attribue à Arthur de Bretagne. Pris de rage, Jean attaque par surprise Arthur de Bretagne et l’emprisonne à Rouen avant de l’emmener au château Robert le Diable où il sera assassiné.

Vous êtes des mercenaires au service d’Arthur et devez le libérer des griffes de Jean sans Terre !

*

vendredi 17 septembre – 19h30 à 21h00

samedi 18 septembre – 20h00 à 21h30

*

Réservation à partir du 10/09, à partir de 10 ans.



Château Robert Le Diable Croisement de la D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 76530 Moulineaux Moulineaux 76530 Seine-Maritime

02 32 76 44 96

Les ruines situées sur les hauteurs de Moulineaux sont rattachées au nom de Robert le Diable et restent évocatrices de la période médiévale.

Crédits : © Métropole Rouen Normandie Gratuit