Tourtour château Raphélis Tourtour, Var visite du Château Raphélis de Tourtour château Raphélis Tourtour Catégories d’évènement: Tourtour

Var

visite du Château Raphélis de Tourtour château Raphélis, 18 septembre 2021 10:00, Tourtour. Journée du patrimoine 2021 château Raphélis. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 visite du Château Raphélis de Tourtour * L’ancien château de Raphélis, XVIème siècle abrite aujourd’hui la mairie de Tourtour. L’école communale y était également installée jusque dans les années 1970. Il se trouve sur l’esplanade du jardin Annabel et Bernard Buffet. Il offre une vue panoramique assez rare dans la région. Deux sculptures monumentales de l’artiste Bernard Buffet se dressent à proximité. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

*

entrée libre

château Raphélis 83690 Tourtour Tourtour 83690 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56658341.jpg 04 98 10 25 25 https://mairie-tourtour.fr/

L’ancien château de Raphélis, XVIème siècle abrite aujourd’hui la mairie de Tourtour.

Crédits : mairie de Tourtour Gratuit mairie de Tourtour

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Tourtour, Var Autres Lieu château Raphélis Adresse 83690 Tourtour Ville Tourtour Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville château Raphélis Tourtour