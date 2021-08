Moyen Château "Qui-qu'en-grogne" Meurthe-et-Moselle, Moyen À la découverte des « cabinets de curiosités » Château “Qui-qu’en-grogne” Moyen Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

À la découverte des « cabinets de curiosités » Château “Qui-qu’en-grogne”, 18 septembre 2021 14:00, Moyen. Journée du patrimoine 2021 Château “Qui-qu’en-grogne”. Gratuit

18 et 19 septembre À la découverte des « cabinets de curiosités » * Découvrez et identifiez des objets insolites ! Plusieurs salles du château sont aménagées en cabinets de curiosités : aux visiteurs d’identifier les objets insolites. Un tirage au sort récompensera 10 visiteurs ayant trouvé les bonnes réponses. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Gratuit. Respect des conditions sanitaires.

Château “Qui-qu’en-grogne” 9 rue du Château 54118 Moyen Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99179279.jpg 06 20 91 28 03 http://www.chateau-quiquengrogne-moyen.fr

Château construit par les Évêques de Metz en 1441. Son architecture a évolué au cours de son histoire rythmée par de nombreux sièges. L’ensemble du site couvre un hectare et demi. On y trouve une maison seigneuriale restaurée avec salles d’exposition, un palais épiscopal consolidé, et des vestiges de murailles et de tours.

