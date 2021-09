Moyen Château « Qui-qu'en-grogne » Meurthe-et-Moselle, Moyen Découvrez le musée archéologique du château Château « Qui-qu’en-grogne » Moyen Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

18 et 19 septembre Découvrez le musée archéologique du château * Venez découvrir la nouvelle muséographie du musée associatif d’archéologie locale de la vallée de la Mortagne et environs. Situé au cœur de la forteresse médiévale des évêques de Metz à Moyen, les bénévoles de la Société d’Archéologie de Gerbéviller vous feront découvrir à travers le musée et ses collections permanentes, l’histoire et l’archéologie du Lunévillois. *

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h30

Gratuit. Entrée libre. Respect des conditions sanitaires.

Château « Qui-qu’en-grogne » 9 rue du Château, 54118 Moyen Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle

Château construit par les Évêques de Metz en 1441. Son architecture a évolué au cours de son histoire rythmée par de nombreux sièges. L’ensemble du site couvre un hectare et demi. On y trouve une maison seigneuriale restaurée avec salles d’exposition, un palais épiscopal consolidé, et des vestiges de murailles et de tours.

