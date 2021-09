Bissy-sur-Fley Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley, Saône-et-Loire Patrimoine et terroir : marché gourmand Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Catégories d’évènement: Bissy-sur-Fley

Saône-et-Loire

Patrimoine et terroir : marché gourmand Château Pontus de Tyard, 19 septembre 2021 10:00, Bissy-sur-Fley. Journée du patrimoine 2021 Château Pontus de Tyard. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Patrimoine et terroir : marché gourmand * En même temps que les visites du château , des jeux pour les jeunes, des stands de producteurs locaux (charcuteries, fromages, miels, jus de fruits, gâteaux secs, bières artisanales etc …) seront proposés aux visiteurs. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit

Château Pontus de Tyard place Pontus de Tyard, 71460 Bissy sur Fley Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82957029.jpg 0385920016 https://www.pontus-de-tyard.com

château avec tours , créneaux, vieilles pierres , fenêtres à meneaux, bretèches, cour intérieure, 4 belles pièces restaurées avec belles cheminées du 16è, mur avec décors peints petite chapelle restaurée, escaliers à vis dans les 2 tours, cave voûtée, petit colombier à l’extérieur, grand colombier avec son échelle tournante dans le jardin, puits, source , sentiers, vignes, verger, rucher pédagogique, tables à dessiner

Crédits : léa Muzeau Gratuit licence libre

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bissy-sur-Fley, Saône-et-Loire Autres Lieu Château Pontus de Tyard Adresse place Pontus de Tyard, 71460 Bissy sur Fley Ville Bissy-sur-Fley lieuville Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley