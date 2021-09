Création théâtrale “Voyage au XVIè siècle en la bonne compagnie de Monsieur de Bissy” Château Pontus de Tyard, 18 septembre 2021 18:30, Bissy-sur-Fley.

Journée du patrimoine 2021 Château Pontus de Tyard. Tarif habituel 0687531950

Samedi 18 septembre, 18h30

Création théâtrale “Voyage au XVIè siècle en la bonne compagnie de Monsieur de Bissy”

Pontus de Tyard, poète de la Pléiade, ami de Ronsard et du Bellay fut aussi philosophe, historien, physicien, savant dans les langues (hébreu, grec ancien, latin, italien…), mathématicien, féru d’astronomie, théologien, prédicateur renommé et terminera sa vie évêque à Chalon sur Saône, un esprit encyclopédique avant l’heure.

Il fut aussi un spectateur de son siècle, bien sûr parvenu à nous comme le siècle de la Renaissance, époque faste et culturellement riche où l’on invente la langue française notamment, mais surtout un siècle de guerres. Guerres contre l’Espagne, l’Angleterre, certains états italiens et aussi guerres civiles qui déchirèrent la France pendant plus de quarante ans.

Ressusciter Pontus dans son siècle.

Faire revenir un homme, une époque, une manière de vivre et penser.

Faire revivre ce temps en suivant les rencontres de Pontus avec Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, Maurice Scève, Pierre de Ronsard, Louise Labé, Henri II, François Rabelais, Henri III et revisiter les us et coutumes de ce temps oublié.

samedi 18 septembre – 18h30 à 20h00

12€



Château Pontus de Tyard place Pontus de Tyard, 71460 Bissy sur Fley Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire

château avec tours , créneaux, vieilles pierres , fenêtres à meneaux, bretèches, cour intérieure, 4 belles pièces restaurées avec belles cheminées du 16è, mur avec décors peints petite chapelle restaurée, escaliers à vis dans les 2 tours, cave voûtée, petit colombier

à l’extérieur, grand colombier avec son échelle tournante dans le jardin, puits, source , sentiers, vignes, verger, rucher pédagogique, tables à dessiner

