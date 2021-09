Visite libre de l’exposition “Fantastiques fonds marins” Chateau-musée, 18 septembre 2021 10:00, Noirmoutier-en-l'Ile.

Journée du patrimoine 2021 Chateau-musée. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre de l’exposition “Fantastiques fonds marins”

Au coeur du donjon construit à la fin du XIIe siècle, venez décourvrir l’exposition temporaire dédiée aux profondeurs sous-marines. Les précédents thèmes tels que la découverte des épaves au large de l’île de Noirmoutier et l’histoire de Brutus de Villeroi et de son sous-marin sur une plage de l’île de Noirmoutier seront enrichie de nouveautés.

Le musée vous réservera également un sujet inédit autour des sirènes et de leurs légendes locales. Cette année, le musée a travaillé de concert avec plusieurs artistes contemporains (Brucero, Violaine Desportes, Jean Lemonnier, Séverine Pineaux, Camille Renversade et Anne Smith) pour vous proposer une exposition collective mêlant installations, sculptures, peintures et illustrations.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans



Chateau-musée Place d’Armes, 85330 Noirmoutier-en-l’Ile Noirmoutier-en-l’Ile 85330 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location43106411.jpg 02 51 39 10 42 http://www.ville-noirmoutier.fr/

Le musée est installé dans une construction du XIIe dominée par un donjon massif à quatre tours d’angle construit à la fin du 11e siècle ; enceinte construite aux 16e et 17e siècles sur l’ emplacement de courtines plus anciennes. Pendant la guerre de Cent ans, le château connaît des travaux de défenses et de renforcement des bâtiments. Au début du 18e siècle, le château voit la reconstruction de ses tours et la transformation du donjon en ouvrage d’artillerie. Au 19e siècle, le château sert de caserne.

Crédits : Ville de Noirmoutier-en-l’Ile Gratuit