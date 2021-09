Visites théâtralisées Chateau-musée, 18 septembre 2021 10:30, Noirmoutier-en-l'Ile.

Journée du patrimoine 2021 Chateau-musée. Gratuit

18 et 19 septembre

Visites théâtralisées

*

La compagnie Les Paloukés revient avec humour sur les neuf siècles qui nous séparent de la fondation du château de Noirmoutier. Mis en scène et jouée par Philomène Tulenew en compagnie de Michel Rabiller, le spectacle mêle faits historiques et anecdotes liées au monument historique classé. Adapté aux plus grands nombres, le spectacle a été écrit spécialement pour les Journées européennes du Patrimoine.

*

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

*

Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans ; spectacle en plein air (sous réserve de conditions météorologiques favorables)



Chateau-musée Place d’Armes, 85330 Noirmoutier-en-l’Ile Noirmoutier-en-l’Ile 85330 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location43106411.jpg 02 51 39 10 42 http://www.ville-noirmoutier.fr/

Le musée est installé dans une construction du XIIe dominée par un donjon massif à quatre tours d’angle construit à la fin du 11e siècle ; enceinte construite aux 16e et 17e siècles sur l’ emplacement de courtines plus anciennes. Pendant la guerre de Cent ans, le château connaît des travaux de défenses et de renforcement des bâtiments. Au début du 18e siècle, le château voit la reconstruction de ses tours et la transformation du donjon en ouvrage d’artillerie. Au 19e siècle, le château sert de caserne.

Crédits : Les Paloukés Gratuit