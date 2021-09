Cagnes-sur-Mer Château-Musée Grimaldi Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer Visite découverte « A la découverte de l’univers d’Anthony Mirial » Château-Musée Grimaldi Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visite découverte « A la découverte de l’univers d’Anthony Mirial » Château-Musée Grimaldi, 18 septembre 2021 14:00, Cagnes-sur-Mer. Journée du patrimoine 2021 Château-Musée Grimaldi. Gratuit

18 et 19 septembre Visite découverte « A la découverte de l’univers d’Anthony Mirial » * Cette année le château-musée Grimaldi accueille la biennale de l’Union méditerranéenne d’art moderne qui a choisi pour cette édition le riche et vaste thème du moi…Qu’en disent les artistes contemporains ? Vous le découvrirez au cours de cette visite qui fera la part belle au photographe Anthony Mirial. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Château-Musée Grimaldi Place du Château Cagnes-sur-mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes

Dans sa conception d’origine, ce château fort est édifié vers 1300 pour Rainier Grimaldi, seigneur de Cagnes et amiral de France. Vers 1620, le baron Jean-Henri Grimaldi le fait transformer en demeure seigneuriale alliant le charme et la richesse d’un palais : escalier monumental, patio à deux niveaux d’arcades, salle de réception et oratoire montrent une forte influence du baroque italien. Le plafond de la grande salle a été peint en trompe l’œil par le Génois Giulio Benso, avec une spectaculaire Chute de Phaéton en son centre. Le château est aujourd’hui l’écrin du musée ethnographique de l’olivier, du musée d’art moderne méditerranéen, de la donation Solidor (tableaux de Picabia, Foujita, Van Dongen, Dufy, Lempicka…) et d’expositions d’art contemporain. Enfin, la tour offre un magnifique panorama sur le bourg médiéval, la baie des Anges et le Mercantour.

