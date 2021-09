Découverte du musée du château de Saumur Château-musée de Saumur, 18 septembre 2021 10:00, Saumur.

Journée du patrimoine 2021 Château-musée de Saumur. Gratuit

18 et 19 septembre

Découverte du musée du château de Saumur

*

Découvrez les collections du château de Saumur

Le Château-Musée est ouvert au public gratuitement, de 10h à 18h.

Au 1er étage du château, vous pourrez découvrir ou redécouvrir la collection d’Arts décoratifs. Meubles, tapisseries et céramiques du XIVe au XVIIIe siècle sont exposés.

Au second étage, la collection d’objets équestres retrace l’histoire du harnachement. Du Néolithique au XIXe siècle, l’exposition met en lumière les innovations technologiques – le mors, la ferrure et l’étrier – qui ont contribué à la suprématie du cheval, le faisant passer du statut de simple auxiliaire à celui d’agent de l’évolution sociale, économique et politique de l’humanité.

Et toujours… une vue exceptionnelle sur la Loire et la ville.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre, dans la limite des places disponibles



Château-musée de Saumur Château de 49400 Saumur, SAUMUR Saumur 49400 Maine-et-Loire

02 41 40 24 40 http://www.chateau-saumur.fr/

Crédits : Château-Musée de Saumur Gratuit