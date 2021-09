Saumur Château-musée de Saumur Maine-et-Loire, Saumur Visite flash de l’exposition Regards croisés sur la nature Château-musée de Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Visite flash de l’exposition Regards croisés sur la nature Château-musée de Saumur, 18 septembre 2021 11:00, Saumur. Journée du patrimoine 2021 Château-musée de Saumur. Gratuit

18 et 19 septembre Visite flash de l’exposition Regards croisés sur la nature * Visite flash de l’exposition Regards Croisés sur la Nature. Intervention autour du travail de l’artiste Magali Lambert et de la collection sciences naturelles du château. L’artiste Magali Lambert fait revivre, en les sortant des réserves, les sciences naturelles : les animaux naturalisés s’animent et retrouvent leur place parmi les oeuvres d’art. Avec humour et poésie, le jeu des regards transforme les animaux en visiteurs du musée qui s’évadent par la contemplation de dioramas contemporains. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Château-musée de Saumur Château de 49400 Saumur, SAUMUR Saumur 49400 Maine-et-Loire

02 41 40 24 40 http://www.chateau-saumur.fr/ Crédits : Château-Musée de Saumur Gratuit

