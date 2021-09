Saint-Antonin-du-Var Chateau Mentone Saint-Antonin-du-Var, Var Visite Guidée du domaine Château Mentone Chateau Mentone Saint-Antonin-du-Var Catégories d’évènement: Saint-Antonin-du-Var

Visite Guidée du domaine Château Mentone Chateau Mentone, 18 septembre 2021 10:30, Saint-Antonin-du-Var. Journée du patrimoine 2021 Chateau Mentone. Gratuit reservation@chateaumentone.com, lbontemps@chateaumentone.com, 0494044200

18 et 19 septembre Visite Guidée du domaine Château Mentone * Visite du Domaine Château Mentone – Journées Européennes du Patrimoines 2021 Programme : Marie-Pierre Caille et sa famille vous ouvrent les portes du domaine Château Mentone pour une visite inédite et exclusive ! Embarquez pour une visite guidée avec l’un des propriétaires et partez à la découverte de l’architecture du domaine, promenez-vous dans le parc et visitez des lieux emblématiques : la Chapelle, le Château, l’ancien Chai,… Visite des caves avec explications de nos process de vinification Présentation de nos vins, de nos différentes cuvées et dégustation au Caveau Possibilité de restauration à la Table de Mentone (En suplément et sur réservation) Nous demandons à chaque participant de plus de 18 ans de présenter un PASS SANITAIRE valide* avant de commencer la visite. *- le passeport vaccinal (ou le certificat de vaccination) contre la Covid-19

– le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h

– le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

Visite gratuite sur inscription – Pass Sanitaire obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans.

Chateau Mentone 401 Chemin de Mentone 83510 Saint-Antonin-du-Var Saint-Antonin-du-Var 83510 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location91261031.jpg 0494044200 http://www.chateaumentone.com/fr/ https://www.facebook.com/ChateauMentone,https://www.instagram.com/chateaumentone/

Le Domaine de Château Mentone est mentionné pour la première fois dans les textes en 1033, suite à la donation de la propriété au Clergé par la famille de Chateaurenard, seigneurs d’Entrecasteaux. Plusieurs grandes familles se sont succédées entre les murs du château et, depuis 2003, c’est Marie-Pierre Caille et les siens qui entretiennent précieusement cet héritage en redonnant vie au château afin d’en faire une véritable destination œnotouristique, alliant vins de qualité, bâtiments remplis de charme et d’histoire, produits du terroir, le tout selon une démarche résolument éco-responsable. Pour cela, la famille Caille a modernisé l’outil de production vinicole, ouvert les portes du caveau vieux de quasiment deux siècles, et créé des chambres d’hôtes au Château pour dessiner un trait d’union entre hier et demain, dans le parfait respect des lieux. A Saint-Antonin-du-Var, aux confins de la Dracénie, Château Mentone fait partie des plus anciens vignobles de l’appellation Côtes de Provence. Le domaine s’étend sur 170 hectares dont 32 hectares de vignes qui permettent de produire des Côtes de Provence des trois couleurs : rosés, blancs et rouges.

