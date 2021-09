Visite guidée du donjon du château médiéval d’Oudon Château médiéval d’Oudon, 18 septembre 2021 11:00, Oudon.

Journée du patrimoine 2021 Château médiéval d’Oudon. Sur inscription 02 40 83 08 04, https://www.pays-ancenis-tourisme.com/preparer-son-sejour/billetterie?t=fp&fp=655

18 et 19 septembre

Visite guidée du donjon du château médiéval d’Oudon

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, redécouvrez l’histoire du Château Médiéval d’Oudon. Le guide vous accompagnera pour une visite guidée du donjon. L’occasion idéale d’en apprendre un peu plus sur l’histoire et l’architecture du lieu.

Un moment à partager en famille ou entre amis.

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Tarif adulte 5,80 €, enfant 4-14 ans 4,20 €. Réservation obligatoire.



Château médiéval d’Oudon 11, rue du Pont-Levis, 44521 Oudon Oudon 44521 Loire-Atlantique

02 40 83 07 44 http://www.chateau-oudon.fr

C’est en 1392 qu’Alain de Malestroit, seigneur d’Oudon, est autorisé par le Duc de Bretagne Jean IV, en reconnaissance de ses bons et loyaux services, a reconstruire son château. La tour polygonale qu’il entreprend d’édifier sur les ruines d’un premier château, est percée de larges baies ouvrant sur la Loire : elle appartient à une génération de constructions castrales qui, sur les exemples de la tour de Largoet-en-Elven et, plus lointain, du château de Vincennes, intègrent des fonctions à la fois résidentielle, défensive et ostentatoire. Haut de 40 mètres, l’édifice occupe l’angle sud-est d’une enceinte fortifiée dont la porte principale, encadrée de deux tours et équipée à l’origine d’un pont-levis, date comme la courtine nord-est, de la fin du XVème siècle. La tour d’artillerie, à l’angle sud-ouest, a été édifiée au siècle suivant tandis que la porte Nord voyait ses deux tours amputées de leur premier étage et couronnées d’un parapet. Les deux latrines et les lavabos encore visibles indiquent qu’elles servaient de logement à la garde du château. Les courtines ont perdu pour la plupart leur chemin de ronde ainsi que certaines constructions accolées liées à la surveillance et à la protection du lieu. Vue de l’extérieur, la tour polygonale offre tous les éléments propres à l’architecture astrale défensive. Les faces orientées au Nord sont austères, ponctuées d’étroites ouvertures et d’archères en fente. Au sommet, chemin de ronde, mâchicoulis, créneaux et guette jouaient un rôle de surveillance et de défense. A l’origine, une chambre haute pour la garde existait entre les deux tourelles des escaliers. L’accès à la tour se faisait par un pont escamotable désaxé par rapport à la porte. Il franchissait le fossé taillé dans le rocher et enjambait la chemise, petite enceinte établie en avant de la tour pour la protéger des travaux de sape, en cas d’attaque. A l’intérieur, ce caractère défensif disparaît totalement pour laisser place à l’aspect résidentiel des lieux. Chacun des quatre niveaux comporte une grande salle et une chambre. Dans l’épaisseur des murs sont aménagés garde-robes, couloirs dérobés et salles de guet. Chaque pièce confortablement équipée d’une latrine et chauffée par une cheminée, est largement éclairée par de grandes baies à meneau et croisillon, munies de coussièges, avec vue sur la Loire. Les cheminées monumentales du dernier étage laissent à penser qu’il s’agit du niveau de réception et d’apparat. Elles sont ornées de deux hautes consoles figurant des tours féodales dont les mâchicoulis à trèfles sont la réplique de ceux de la tour. Les différents niveaux sont desservis par un escalier principal en vis qui occupe l’angle opposé, un escalier secondaire, ménagé dans l’épaisseur du mur, débute au premier étage. Comme pour bon nombre de châteaux et d’ensembles religieux, la période post-révolutionnaire porte atteinte au château d’Oudon. Confisqué en 1794, puis vendu comme bien national le 23 juin 1807, il fait l’objet d’un démantèlement systématique par les divers propriétaires qui l’utilisent comme carrière de pierres, vendent les marches de l’escalier principal et les planchers.

©Mélanie Chaigneau / OT Pays d'Ancenis