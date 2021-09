Lussan Château Gard, Lussan Visite libre Château Lussan Catégories d’évènement: Gard

Lussan

Visite libre Château, 19 septembre 2021 10:00, Lussan. Journée du patrimoine 2021 Château. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Visite libre * A l’entrée du village de Lussan, labellisé village de caractère et classé parmi les plus beaux villages de France, le château a été construit à la fin du XVème s. puis remanié au XIXème s. avec la construction d’un campanile sur la tour sud-est récemment rénovée. Au 1er étage, la salle du plafond peint est classée monument historique. A proximité, au lieu-dit le Verger, vestiges d’un ancien château du XIIè s. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Entrée libre, limitée à 20 visiteurs simultanés dans l’édifice, port du masque obligatoire

Château Place du château, 30580 Lussan Lussan 30580 Gard

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78124238.jpg http://www.mairie-lussan.fr

Château de la fin du XVe siècle. Au premier étage, salle du plafond peint. A proximité du verger, vestige d’un deuxième château du XIIe siècle, nouvellement restauré.

Crédits : © mairie de Lussan Gratuit ©DR

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Gard, Lussan Autres Lieu Château Adresse Place du château, 30580 Lussan Ville Lussan lieuville Château Lussan