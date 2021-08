Lordat Château Ariège, Lordat Visite guidée Château Lordat Catégories d’évènement: Ariège

Visite guidée Château, 18 septembre 2021 10:00, Lordat. Journée du patrimoine 2021 Château. Gratuit patrimoines@cc-hauteariege.fr

18 et 19 septembre Visite guidée * Château de Lordat – Un des derniers refuges cathares.

Les chevaliers du château de Lordat furent mis en cause pour crime d’hérésie pour leur soutien aux derniers cathares résistants de Montségur en 1244.

Culminant à plus de 965 m d’altitude et offrant un panorama unique sur la vallée, cette forteresse se dresse comme un fleuron du patrimoine historique des Pyrénées ariégeoises. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Château 09250 Lordat Lordat 09250 Ariège

05 61 02 75 98 https://patrimoines.hauteariege.fr/

Un des derniers refuges cathares.

