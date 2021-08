Laréole Château Haute-Garonne, Laréole Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Exposition Emmanuel Bornstein “Shift” et Lucien Vieillard Château Laréole Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vendredi 17 septembre, 10h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Exposition Emmanuel Bornstein “Shift” et Lucien Vieillard * Visites-commentées du château et des expositions par des guides conférenciers (de 11h30 à 17h30) Les expositions Emmanuel Bornstein, Shift : En dialogue avec l’architecture et les espaces du château de Laréole, au nord de Toulouse, le peintre franco-allemand présente tout au long de l’été un ensemble exceptionnel de 29 œuvres, créé dans son atelier à Berlin depuis 2011. Le patrimoine et la peinture contemporaine s’unissent pour révéler l’ampleur des gestes créatifs de l’artiste, forgés par son histoire personnelle et familiale, les révolutions et les bouleversements du XXe siècle, ainsi que par l’histoire artistique. Lucien Vieillard, La collection revisitée : En 2018, Lucien Vieillard, l’un des plus emblématiques peintres naïfs français, a fait un don au Conseil départemental d’un ensemble de 46 peintures à l’huile réalisé de 1968 à 2015. Depuis, cette collection est présentée dans l’écrin majestueux du château de Laréole. Cette année, Lucien Vieillard présente pour la première fois trois de ses nouvelles œuvres peintes en 2020. Elles seront exceptionnellement associées et présentées en regard de la collection. *

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.

Classé à l’Inventaire des Monuments historiques, sauvé de la ruine puis minutieusement restauré par le Conseil départemental pour l’ouvrir au public, le château Renaissance de Laréole est un des plus beaux fleurons du patrimoine architectural de la Haute-Garonne. Ouvert au public pour des visites commentées, ce monument superbe se dresse au milieu d’un vaste parc, d’un jardin à la française et d’un verger qui ont repris vie. Il se prête à l’organisation d’expositions d’art contemporain.

