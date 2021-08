Vallet Château la Noë de Bel-Air Loire-Atlantique, Vallet Visite guidée extérieur Château La Noë de Bel-Air Château la Noë de Bel-Air Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite guidée extérieur Château La Noë de Bel-Air Château la Noë de Bel-Air, 18 septembre 2021 14:00, Vallet. Journée du patrimoine 2021 Château la Noë de Bel-Air. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée extérieur Château La Noë de Bel-Air * Présentation des communs et du Château La Noë de Bel-Air.

Visite d’une durée de 30 minutes. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Château la Noë de Bel-Air 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location9254622.jpg 06 80 91 76 89 https://www.chateau-lanoebelair.fr/

Villa néo paladienne

