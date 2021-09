Visite insolite : Château-Gaillard, forteresse imprenable de Richard Coeur de Lion Château Gaillard, 18 septembre 2021 11:00, Les Andelys.

Journée du patrimoine 2021 Château Gaillard. Tarif préférentiel https://epoktour.fr/visite/chateau-gaillard-forteresse-imprenable/, resa@epoktour.fr

Samedi 18 septembre, 11h00

Visite insolite : Château-Gaillard, forteresse imprenable de Richard Coeur de Lion

Plongez dans la tumultueuse épopée franco-normande, dans le contexte d’un royaume franc morcelé en féodalités, en retrouvant votre guide-conférencier incarnant Guillaume de St Marcel, maître de chantier des constructions royales, de sa majesté le roi Philippe Auguste. Richard Coeur de Lion, vient de finir de construire son château-fort aux portes du Royaume de France. Mais ce n’est sans compter le fin esprit de Guillaume de Saint Marcel, en charge de trouver la faille de ce château-fort dit imprenable et la construction de nouvelles machines de guerre pour en venir à bout ! Rejoignez le pour une visite captivante et passionnante, où vous revivrez le siège de Château Gaillard aux côtés de Philippe Auguste tout en découvrant la stratégie d’une prise de château-fort médiéval.

La visite costumée est un format de visite dynamique et interactif qui vous permettra de revisiter le site, son histoire mais aussi ses plus grands mystères en vous concentrant sur les XII et XIIe siècle. Format : Visite contée, ludique, laissant libre place aux interactions au gré des découvertes et de l’envie du groupe.

Visite en petits groupes de 6 à 20 personnes pour adultes et enfants de + 6 ans.

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

Sur réservation, places limitées à 20 Tarifs JEP : Adultes : 9€, tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, enfant entre 6 et 17 ans) : 5€



Château Gaillard Allée du Roi de Rome, 27700 Les Andelys Les Andelys 27700 Eure

Ruines du château construit par Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et duc de Normandie. Construit entre 1196 et 1198, la forteresse est prise par le roi de France Philippe Auguste le 6 mars 1204. Monument historique depuis 1862, il reste à ce jour des vestiges des 3 ensembles : ouvrage avancé, basse cour et haute-cour.

