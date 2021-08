Fête au château-fort de Trévoux Château-fort de Trévoux, 18 septembre 2021 11:00, Trévoux.

Journée du patrimoine 2021 Château-fort de Trévoux. Gratuit

18 et 19 septembre

Fête au château-fort de Trévoux

Troupes, combattants et animations seront au rendez-vous.

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Château-fort de Trévoux Chemin des tours, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain

Les éléments du château-fort de Trévoux parvenus jusqu’à nous ont été construits au cours du XIVe siècle.

Vers 1300 : construction de la tour octogonale (tour maîtresse, ou donjon, du château-fort) et des courtines nord et sud ;

Vers 1360 : rajout de deux tours et du mur ouest séparant la haute cour de la basse-cour aujourd’hui disparue. Un nouveau bâtiment, le bâtiment de corps de logis est adossé contre le mur ouest.

Nous disposons de très peu d’informations concernant la basse-cour qui semble être tombée en ruine et avoir été abandonnée rapidement, dès la fin du XVe siècle. Toutefois, il est possible que la tour carrée ait été la première construite, en tant qu’ouvrage de défense isolée, puis reliée à la tour octogonale construite dans un second temps.

Soulignons la richesse architecturale de la tour maîtresse, octogonale et bichrome, entièrement construite en pierre de taille. Elle mesurait 28 mètres à l’origine, mais a été amputée de deux étages à la Révolution. Elle culmine aujourd’hui à 16 mètres de hauteur et offre un incomparable point de vue sur toute la vallée de la Saône, les Alpes et le Beaujolais.

