Mâlain Château-fort de Mâlain Côte-d'Or, Mâlain Visite du Château-fort de Mâlain Château-fort de Mâlain Mâlain Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Mâlain

Visite du Château-fort de Mâlain Château-fort de Mâlain, 18 septembre 2021 10:00, Mâlain. Journée du patrimoine 2021 Château-fort de Mâlain. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Visite du Château-fort de Mâlain * http://www.chateau-malain-bourgogne.fr—————————— D’année en année, le travail accompli depuis 35 ans par les bénévoles du Gam, rend vie au château de Mâlain. De siècle en siècle, le château de Mâlain *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

2€ | Gratuit -16 ans inclus | Attention, notre vieux château n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Château-fort de Mâlain Rue du Four 21410 Mâlain Mâlain 21410 Côte-d’Or Actualité

Le Château-fort de Mâlain comporte des parties médiévales. Le corps de logis du début du XVIème siècle a pu être restauré avec des salles au rez-de-chaussée, des pièces souterraines et une terrasse située à l’emplacement de l’ancien palier du 1er étage.

Crédits : GAM Tarif préférentiel

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Mâlain Autres Lieu Château-fort de Mâlain Adresse Rue du Four 21410 Mâlain Ville Mâlain lieuville Château-fort de Mâlain Mâlain