Dimanche 19 septembre, 14h30, 16h00 Visite guidée d’une forteresse emblématique des Vosges du Nord * Découvrez la forteresse de Fleckenstein, château de montagne par excellence ! On le définit comme un phénomène de la nature, un vaisseau naviguant au-dessus des cimes, le château du baron perché, …..tout au château de Fleckenstein fait référence à sa verticalité. La guide lèvera avec vous les yeux pour mieux découvrir ses secrets et vous emmènera au cœur du rocher jusqu’au sommet convoité à 30m au-dessus de la basse-cour. Ouvrez grand les mirettes, prenez votre souffle et partez à la conquête du logis des seigneurs de Fleckenstein. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit.

Chateau fort de Fleckenstein Lieu-dit Fleckenstein, 67510 Lembach Lembach 67510 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79405181.jpg 03 88 94 28 52 http://www.fleckenstein.fr

Fleckenstein, géant emblématique des Vosges du Nord s’érige en sentinelle sur la ligne de défense qui protégeait les palais impériaux des Hohenstaufen de Haguenau et de Kaiserslautern. Forte d’une architecture défensive et d’une gestion de l’eau exemplaire, la forteresse abrite sans faillir la lignée familiale jusqu’en 1680. Elle se livre sans combattre aux armées du Roi Soleil qui la désarment et détruisent le logis seigneurial. Aujourd’hui, les visiteurs la découvrent au rythme de reconstitutions qui superposent le passé au présent et partent à la conquête du sommet qu’ils atteignent en pénétrant au cœur du rocher par un extraordinaire dédale de salles et d’escaliers troglodytiques. Ils se voient récompensés par un point de vue époustouflant. Idyllisch zwischen Nordvogesen und Pfalz erhebt sich die symbolträchtige Felsenburg Fleckenstein auf der Verteidigungslinie zwischen den Stauferpfalzen Kaiserlautern und Hagenau. Die Anlage, Stammsitz der Familie bis 1680, zeichnet sich durch ihr gut durchdachtes Verteidigungssystem und die beispielhafte Wasserversorgung, aus. Sie wird ohne Widerstand von den Truppen des Sonnenkönigs eingenommen und zerstört. Zeichnerische Rekonstruktionen ermöglichen den Besuchern den Vergleich des heutigen Zustands mit dem der stolzen Festung vergangener Zeiten, sie gelangen dabei in das Innerste des Felsens durch Gänge und Treppen bis nach ganz oben. Dort wird der Aufstieg mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt.

