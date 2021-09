Sur les pas des Rohan Château, ferme et grange aux dîmes, 18 septembre 2021 14:00, Coupvray.

Journée du patrimoine 2021 Château, ferme et grange aux dîmes. Gratuit

18 et 19 septembre

Sur les pas des Rohan

*

Rendez-vous à la fontaine du château, à coté du pigeonnier.

Horaires des visites, le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 : 14h et 16h.

Le parc est ouvert partiellement au public tous les jours sauf le lundi (horaires : 8h30 à 19h du 1er avril au 30 septembre et de 8h30 à 17h du 1er octobre au 31 mars). L’accès est interdit aux vélos (sauf enfant – 10 ans) et aux animaux domestiques.

Venez découvrir les communs (la forge, le lavoir intérieur, le pigeonnier…), les ruines du château (avec commentaire sur l’histoire des Rohans et des différents propriétaires du château), ainsi que les jardins nouvellement créés (jardin à la française et le jardin des iris).

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

Entrée libre



Château, ferme et grange aux dîmes RD 5A 77700 Coupvray Coupvray 77700 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94597516.jpg http://www.coupvray.fr

Le parc du château d’une superficie de 45 hectares. Vous pourrez vous y promener pour flâner le long du bassin, contempler les ruines du château, admirer les communs et les jardins, ou tout simplement pour le plaisir de la balade. Du château de Coupvray, nous ne connaissons ni l’architecte ni les dates exactes de sa construction mais tout laisse penser que le commanditaire en fut Hercule de Rohan à la fin du XVIe siècle et que sa construction fut achevée en 1603. Durant deux siècles, le domaine fut la propriété de la maison Rohan-Guéméné, jusqu’à sa vente en 1791 aux frères Tourteau par le Cardinal de Strasbourg. Ce dernier s’est rendu célèbre dans”l’affaire du collier de la reine”. Le marquis Tourteau d’Orvilliers agrandit le parc et acheva un aménagement”à l’anglaise” commencé à la fin du XVIIIe siècle. Étienne de Turenne hérite du domaine. Il le revend en 1869 au 3ème duc de Trévise, petit fils du Maréchal Mortier. Entre 1916 et 1956 le domaine passe du Comte de Kerveguen à sa fille Thérèse, épouse de François de Brignac. Le domaine sera cédé en 1980 à Jean-Pierre Lieuven. Aujourd’hui, il est devenu propriété de la commune de Coupvray. Les ruines du château ont été consolidées et le pigeonnier restauré. Les toitures des communs ont été refaites. Les bâtiments sont en cours de restauration. Les anciennes écuries et la Forge ont été aménagées pour accueillir des expositions. La ferme du château : Elle fut construite au début du XVIIe siècle sur l’emplacement d’un ancien fief féodal : le fief Maulny. Elle fut la propriété de notables parisiens avant d’être vendue en 1688 aux religieux Trinitaires dont le couvent était contigu. Faute de pouvoir l’entretenir, les religieux la revendirent en 1754 au prince Constantin de Rohan, Seigneur de Coupvray, qui engagea d’importants travaux de restauration et la transforma en ferme typiquement briarde. Avec le couvent, elle fut vendue comme bien national à la Révolution puis rachetée à la Restauration par le marquis Tourteau d’Orvilliers, propriétaire du château, qui construisit une bergerie (improprement appelée “grange aux dîmes”) pour son élevage de Mérinos. Jules Bénard et son fils l’exploitèrent dans la seconde moitié du XIXe siècle en y développant de nouvelles cultures (l’endive, la betterave). Associées aux progrès techniques, comme un nouveau mode de fabrication du Brie, ces initiatives furent saluées et récompensées. L’activité agricole y ayant cessé suite à la vente de ses terres au Groupe Disneyland en 1987, la ferme et la Grange aux dîmes ont été achetées par la commune de Coupvray. Après avoir été atteints par la tempête de 1999, les bâtiments abandonnés ont dû être sauvés en urgence par le remplacement de toutes les toitures. Une première phase de restauration a concerné l’aile nord transformée en salle de réception ainsi que le pigeonnier qui dessert maintenant un atelier de l’association”Renaissance et Culture” au rez-de-chaussée et le club de billard à l’étage. La maison de maître est aménagée pour accueillir d’autres associations. L’aile sud ainsi que la grange aux dîmes font l’objet d’une opération globale de réhabilitation.

Crédits : @Coupvray Gratuit