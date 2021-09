Château Féodal des Comtes de Provence Château féodal des comtes de Provence, 18 septembre 2021 10:00, Châteaurenard.

Journée du patrimoine 2021 Château féodal des comtes de Provence. Gratuit

18 et 19 septembre

Château Féodal des Comtes de Provence

Au sommet de la colline se dresse le château médiéval des XIIème et XVème siècles, classé monument historique depuis 1921. Les bénévoles de l’association les Amis des Tours animeront les salles et le site des Tours ainsi que des ateliers en rapport avec le thème national ” Patrimoine pour tous “. Port du masque obligatoire pour les ateliers et la visite des salles. Respect des règles sanitaires en vigueur.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Château féodal des comtes de Provence Montée des Tours, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône

Château médiéval des XIIIe et XVe siècles, classé Monument historique depuis 1921.

Un site de 9 hectares en plein cœur de ville. Promenades, aires de jeux, parcours sportif, buvette en saison estivale, tables de pique-nique. Salles aménagées accessibles lors de visites guidées. De nombreuses animations y sont proposées. Le château est ouvert du 2 mai au 30 septembre du mardi au samedi de 10 à 12h et de 14h30 à 18h30. le dimanche après-midi de 14h30 à 18h30. D’octobre à avril, le château est ouvert tous les après-midi de 15 à 17h sauf le vendredi. Fermeture le 1er mai et du 20 décembre au 3 janvier inclus. Tarif : 4 euros, tarif réduit 2 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite . Tout en haut du Pic Chabaud, la vierge Dorée veille sur la commune. Le jardin du château est en libre accès toute l’année (sauf restriction temporaire en été).

