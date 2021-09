Lamballe Château et parc de la Moglais Côtes-d'Armor, Lamballe Jardins et château de La Moglais Château et parc de la Moglais Lamballe Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

3 € – gratuit pour les moins de 16 ans

Château et parc de la Moglais La Poterie, 22400, Lamballe Lamballe 22400 Lamballe Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location66728904.jpg 02 96 31 00 14 https://monumentum.fr/chateau-moglais-pa00089219.html

Parc d’agrément à la française, créé autour du château de la Moglais au XVIIIe, redessiné sous la Restauration ; douves ornementales ; massifs d’arbustes, de vivaces et de roses ; parterre de l’Orangerie ; allée de cerisiers. Le Parc de la Moglais est clos de murs et adossé au bois de La Moglais . Il présente une pente douce en direction du Gouessant et de Lamballe. Il est structuré par des allées bordées de charmilles taillées et de plates-bandes où fleurissent tour à tour camélias, rhododendrons,iris, roses.. Il comporte en outre des douves ornementales fleuries, un théâtre, une orangerie, une roseraie, autour du château classé ISMH.

