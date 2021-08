Ouverture de la boutique des Jardins de Courances Château et parc de Courances, 17 septembre 2021 16:00, Courances.

Journée du patrimoine 2021 Château et parc de Courances. Gratuit

17 – 19 septembre

Ouverture de la boutique des Jardins de Courances

*

La boutique des Jardins de Courances vous accueille le vendredi 17 septembre de 16h à 19h et exceptionnellement le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h.

Venez découvrir et partager le goût du bon et du savoir-faire local autour des légumes du potager Bio de Courances, des produits frais et d’épicerie de nos artisans et producteurs locaux.

La boutique est située en bas de la rue du Moulin, après la mairie.

Accès possible depuis le parc du château.

*

vendredi 17 septembre – 16h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*



Château et parc de Courances 13 rue du Château 91490 Courances Courances 91490 Essonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27029360.jpg 01 64 98 07 36 http://www.courances.net https://facebook.com/pages/Château-de-Courances/214744345335013,https://twitter.com/ccourances

Le jardin aux quatorze sources, aux dix-sept pièces d’eau… A 50 km à peine de Paris, Courances, un des plus beaux jardins de France et son château Louis XIII, classés Monuments historiques, sont à découvrir. Ce parc d’une surprenante beauté, classique et romantique, historique et contemporaine, recèle une atmosphère à la fois intime et grandiose. L’omniprésence des eaux”courantes”, du végétal et de la pierre dans ce paysage de 75 hectares dont la création remonte au XVIe siècle constitue un spectacle unique. Jeux de la nature et des eaux, des perspectives et des échelles, des reflets spectaculaires et des sources secrètes, des camaïeux de verts et des couleurs, Courances réconcilie l’idée de rigueur avec celle de liberté.

Crédits : Corinne Jamet Gratuit