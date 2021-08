Vascœuil Château et Jardins de Vascoeuil Eure, Vascœuil Visite guidée pour scolaires de l’exposition Les Fables de La Fontaine Château et Jardins de Vascoeuil Vascœuil Catégories d’évènement: Eure

Vascœuil

Visite guidée pour scolaires de l’exposition Les Fables de La Fontaine Château et Jardins de Vascoeuil, 17 septembre 2021 10:00, Vascœuil. Journée du patrimoine 2021 Château et Jardins de Vascoeuil. Tarif préférentiel 02 35 23 62 35

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h30 Visite guidée pour scolaires de l’exposition Les Fables de La Fontaine * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h30 à 16h00

*

Tarif scolaire réduit à 3€/élève (au lieu de 5,50€)

Château et Jardins de Vascoeuil 8 rue Jules Michelet, 27910 Vascoeuil Vascœuil 27910 Eure

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97464564.jpg 0235 236 235 http://chateauvascoeuil.com

Centre d’Art et d’Histoire. Jardins – Parc de sculptures modernes – Musée Jules Michelet (1798-1874) Exposition 2021 : LES FABLES – Hommage à Jean de la Fontaine par 17 peintres figuratifs du groupe Libellule.

Crédits : © ACVM Tarif préférentiel CHATEAU DE VASCOEUIL © ACVM

Détails Heure : 10:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Eure, Vascœuil Autres Lieu Château et Jardins de Vascoeuil Adresse 8 rue Jules Michelet, 27910 Vascoeuil Ville Vascœuil Age minimum 5 Age maximum 15 lieuville Château et Jardins de Vascoeuil Vascœuil