Château et Jardins de La Bourbansais Château et jardins de la Bourbansais, 18 septembre 2021 10:00, Pleugueneuc Journée du patrimoine 2021 Tarif préférentiel Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur

18 et 19 septembre Château et Jardins de La Bourbansais * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Enfant (- de 4 ans) : Gratuit ; (de 4 à 12 ans) : 15,5 € / Adulte : 21,5 €

Château et jardins de la Bourbansais La Bourbansais, 35720, Pleugueneuc Pleugueneuc 35720 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location19479698.jpg 02 99 69 40 07 http://www.labourbansais.com https://www.facebook.com/labourbansais/,https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090656

Château de style renaissance et baroque. Jardins à la française, carrousel, chapelle et orangerie 18ème siècle.

