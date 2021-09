Bazouges-la-Pérouse Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Spectacle d’escrime et animation théâtrale / JEP 2021 – La Ballue Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Samedi 18 septembre, 11h30, 15h00, 17h00 Spectacle d’escrime et animation théâtrale / JEP 2021 – La Ballue * Cette animation théâtrale proposée par les Lames de Sévigné sera en costumes d’époque, avec démonstration d’escrime ancienne, dans la tradition du 17ème siècle.

Nous vous raconterons l’histoire de l’incroyable duel qui opposa en 1616 Thomas de Guémadeuc, gouverneur de la ville de Fougères, gendre de Gilles Ruellan, propriétaire de la Seigneurie de la Ballue et pas encore Marquis, au baron Jacques de Névet, gouverneur de la ville de Douarnenez et gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, à la suite des Etats Généraux de Bretagne. Cette affaire fit grand scandale à l’époque et fut par la suite occultée par les historiens, qui souhaitèrent protéger de la honte la noble famille de Guémadeuc. Il y aura 3 représentations le samedi 18 septembre 2021 : 11h30 – 15h – 17h. Spectacle en extérieur. Réservation possible au 02 99974786 ou par mail.

Le billet d’entrée sur le site de la Ballue permet la visite libre des jardins remarquables, la visite guidée des intérieurs (10h30 – 14h – 16h – 18h) et le spectacle d’escrime. *

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

9,50 € entrée adulte. Gratuit jusqu’à 10 ans. Tarif réduit 7,50 € pour étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap / Spectacle en extérieur – Réservation possible.

Château et jardins de la Ballue lieu dit La Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse

Près du Mont Saint Michel, se cache un jardin enchanté, sur des terrasses du XVIIe siècle qui dominent la vallée du Couesnon. Le premier jardin, d’inspiration maniériste italienne, créé par l’architecte futuriste Paul Maymont, nous entraîne à la découverte de treize chambres de verdure (bosquet attrape, théâtre de verdure, labyrinthe..). Au bout de l’allée de tilleuls, le jardin à la française de François-Hébert Stevens lui succède en parfait accord avec la façade sud du château Louis XIII en granit doré. Art Topiaire et statues contemporaines se conjuguent avec grande harmonie. Il est un endroit remarquable pour contempler le paysage et nous rappelle que la Ballue était une forteresse des Marches de Bretagne.

