Bazouges-la-Pérouse Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Visites guidées et animations au Château de la Ballue Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Visites guidées et animations au Château de la Ballue Château et jardins de la Ballue, 18 septembre 2021 09:00, Bazouges-la-Pérouse. Journée du patrimoine 2021 Château et jardins de la Ballue. Tarif habituel https://www.tourisme-marchesdebretagne.com/journees-europeennes-du-patrimoine-chateau-et-jardins-de-la-ballue/, https://www.laballuejardin.com/

18 et 19 septembre Visites guidées et animations au Château de la Ballue * La visite des intérieurs, guidée et commentée par les propriétaires vous permettra de découvrir, les Jardins Remarquables vus des salons et d’apprécier les intérieurs du début du 17ème, avec ses pièces en enfilade, ses boiseries, plafonds et cheminées d’origine, ainsi que le grand escalier d’honneur en granit. Une visite à la découverte de l’histoire du domaine, profondément liée à l’histoire des Marches Bretagne : ses fondations médiévales, le château édifié au début du XVIIe siècle par Gilles de Ruellan, la révolte des Chouans, Claude Arthaud… de nombreuses anecdotes sur ce château du XVIIe siècle qui vit à présent au rythme du XXIe siècle vous seront également partagées. Les jardins sont classés Monuments Historiques et labellisés Jardin Remarquable et Qualité Tourisme. Régis par les règles précises de l’art topiaire, ils bénéficient d’un panorama exceptionnel sur la vallée du Couesnon. Explorez ce théâtre de verdure au gré du labyrinthe formé par ses allées mystérieuses. Pré-réservations pour les visites vivement conseillées. Programmation détaillée des animations : Samedi 18 septembre :

– Représentation d’escrime ancienne avec la compagnie Les lames de Sévigné

A 11h30, 15h00 et 17h00

– Visite guidée du château à 10h30, 14h00, 16h00 et 18h00 Dimanche 19 septembre :

– Visite guidée du château à 10h30, 14h00, 16h00 et 18h00

– Présence d’Artisans du patrimoine des Monuments Historiques : Atelier Turgot (ferronnier d’art) et Atelier Le Blanc (menuisier et ébéniste du patrimoine). Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site internet : laballuejardin.com *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

*

Adultes : 9,50 €, 10 à 18 ans et étudiants : 7,50 €, Gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés de leurs parents, Carte abonnement annuel aux jardins : 30 €

Château et jardins de la Ballue lieu dit La Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34414469.jpg?_ts=1630086231538 02 99 97 47 86 https://laballuejardin.com/ http://www.la-ballue.com,https://www.facebook.com/LaBalluesonchateauetsesjardins,https://twitter.com/LaBallue,https://www.instagram.com/chateaudelaballue/,https://www.pinterest.fr/laballue/

Près du Mont Saint Michel, se cache un jardin enchanté, sur des terrasses du XVIIe siècle qui dominent la vallée du Couesnon. Le premier jardin, d’inspiration maniériste italienne, créé par l’architecte futuriste Paul Maymont, nous entraîne à la découverte de treize chambres de verdure (bosquet attrape, théâtre de verdure, labyrinthe..). Au bout de l’allée de tilleuls, le jardin à la française de François-Hébert Stevens lui succède en parfait accord avec la façade sud du château Louis XIII en granit doré. Art Topiaire et statues contemporaines se conjuguent avec grande harmonie. Il est un endroit remarquable pour contempler le paysage et nous rappelle que la Ballue était une forteresse des Marches de Bretagne.

Crédits : Simon Bourcier, Château de la Ballue Tarif habituel Château et jardins de la Ballue ©Pierre Holley

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Château et jardins de la Ballue Adresse lieu dit La Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse