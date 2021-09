Baye Château et chapelle seigneuriale Baye, Marne À la découverte d’un château chargé d’histoire(s) Château et chapelle seigneuriale Baye Catégories d’évènement: Baye

Marne

À la découverte d’un château chargé d’histoire(s) Château et chapelle seigneuriale, 18 septembre 2021 14:30, Baye. Journée du patrimoine 2021 Château et chapelle seigneuriale. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 14h30 À la découverte d’un château chargé d’histoire(s) * Pour ceux qui veulent (re)découvrir le château de Baye, nous vous proposerons des explications sur l’histoire, le bâtiment et l’activité actuelle. Le parc et certaines salles intérieures seront accessibles, avec accompagnement. La visite pourra se faire à votre rythme, selon vos horaires d’arrivée et le temps dont vous disposez. Des panneaux et projections seront également proposées. À intervalle régulier, une démonstration de chant sacré sera proposée. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

*

Gratuit. Entrée libre. Respect des mesures sanitaires (gel, masque et distanciation). Visite guidée en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Château et chapelle seigneuriale 4 grande Rue, 51270 Baye Baye 51270 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59290927.jpg?_ts=1630332763703 03 26 52 80 80 https://baye.foyer.fr

Situé sur le site d’une ancienne villa gallo-romaine, le château actuel comprend des éléments datant du XIe et du XVe siècle. Il inclut une chapelle privée du XIIIe siècle, avec des vitraux classés au titre des Monuments historiques. Attention : cette chapelle est inaccessible actuellement pour cause de travaux, mais seulement visible depuis les accès.

Crédits : ©Foyer de Charité Baye Gratuit ©webmaster BE – chateau-fort-manoir-chateau.eu

Détails Heure : 14:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Baye, Marne Autres Lieu Château et chapelle seigneuriale Adresse 4 grande Rue, 51270 Baye Ville Baye lieuville Château et chapelle seigneuriale Baye