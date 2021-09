Carrières-sous-Poissy Château éphémère - Vanderbilt Carrières-sous-Poissy, Yvelines Conférence et sortie du livre “Histoire du domaine Vanderbilt” Château éphémère – Vanderbilt Carrières-sous-Poissy Catégories d’évènement: Carrières-sous-Poissy

Samedi 18 septembre, 15h00 Conférence et sortie du livre “Histoire du domaine Vanderbilt” * À l’occasion de la sortie du livre « Histoire du domaine Vanderbilt (1882-2021) » réalisé en collaboration avec la Ville de Carrières-sous-Poissy, le Cercle d’Études Historiques et Archéologiques (CEHA) vous propose une conférence dédiée et une séance de dédicace.

Retrouvez ainsi cette riche histoire et ce passé qui a durablement marqué la commune. Château Éphémère – 2, chemin des Grandes Terres

Places limitées – Réservation obligatoire Infos+ : mademoiselle@chateauephemere.org ou 01 39 79 29 93 Retrouvez tout l’agenda culturel ici *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h30

Château éphémère – Vanderbilt 2 chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines

Crédits : Mairie Carrières-sous-Poissy

