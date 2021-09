Firminy Château - Écomusée des Bruneaux Firminy, Loire visite guidée de la mine témoin des Bruneaux Château – Écomusée des Bruneaux Firminy Catégories d’évènement: Firminy

Loire

visite guidée de la mine témoin des Bruneaux Château – Écomusée des Bruneaux, 18 septembre 2021 14:00, Firminy. Journée du patrimoine 2021 Château – Écomusée des Bruneaux. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre visite guidée de la mine témoin des Bruneaux * visite guidée de notre mine-témoin réalisée entre 1983 et 1989 par d’anciens mineurs par petits groupes, suivant conditions sanitaires (pass obligatoire) *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

1 € pass sanitaire et masque obligatoires

Château – Écomusée des Bruneaux 3, rue Chanzy, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39478457.jpg 04 77 89 38 46 http://www.chateaudesbruneaux.fr

Château du XVIIIe siècle restauré (chambre, salons…), chapelle avec objets des pénitents blancs, écomusée (cloutier, fournil, caveau, salle de classe ancienne, salles des jouets anciens et jouets Gégé, menuiserie et appartement 1914-1930), potager et verger conservatoires, mine témoin (galerie de 150m). Exposition “Un siècle de commerce à Firminy”avec des reconstitutions (épicerie, café..), l’évolution des pratiques commerciales, etc.

Crédits : SHF Tarif préférentiel

Détails Catégories d’évènement: Firminy, Loire Autres Lieu Château - Écomusée des Bruneaux Adresse 3, rue Chanzy, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Firminy lieuville Château - Écomusée des Bruneaux Firminy