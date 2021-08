Sophie Dubosc au château d’Yville / Voisins de Campagne #2 Château d’Yville, 18 septembre 2021 14:00, Yville-sur-Seine.

Journée du patrimoine 2021 Château d’Yville. Gratuit

18 et 19 septembre

Sophie Dubosc au château d’Yville / Voisins de Campagne #2

Sophie Dubosc pratique une sculpture héritière du minimalisme, existentielle et habitée, où résonnent les rumeurs du monde. À partir de matériaux souvent modestes et organiques, elle produit des formes engagées. Leur échelle est humaine, leur matérialité parfois fragile : elles demandent de

l’attention et semblent attendre le corps d’un·e visiteur·se. On y retrouve des

images de notre histoire ou des événements de notre temps : des histoires lointaines ou personnelles que Sophie Dubosc amène au premier plan ; des images qui la taraudent et qu’elle transforme.

À Yville, Formation est née d’une première visite avec le jardinier, Arnaud Levasseur : pour l’aider à comprendre les dimensions de la prairie qu’elle investit, il compare l’espace à la taille de trois terrains de football, sport qu’il pratique par ailleurs. L’installation est composée de 7 cadres de but, répartis sur la surface herbeuse comme des dés jetés, de trois ballons de foot et d’une figure d’enfant, muet, contemplant ce terrain de jeu démesuré dont nous sommes les hôtes.

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Château d’Yville 76530 Yville-sur-Seine Yville-sur-Seine 76530 La Mailleraye-sur-Seine Seine-Maritime

Achevé en 1735, le château d’Yville est construit sur des plans attribués à Jules Hardouin-Mansart. Au XXe siècle, la propriété de la famille Maurès de Malartic depuis 3 générations est revendue à un amoureux des châteaux puis, en 1996, à Nicholas et Ireide Walker qui s’y installent et poursuivent la restauration du domaine. Le domaine est inscrit dans sa totalité

au titre des Monuments historiques en 2002. La prairie de deux hectares investie par Sophie Dubosc était à l’origine plantée de

poiriers.

